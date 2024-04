Rally assassino - terribile schianto | morti e ferit - è strage

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Un tragico incidente ha sconvolto la comunità automobilistica e non solo, durante il Fox Hill Super Cross 2024 a Diyathalawa, Sri Lanka, nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Almeno 7 persone sono morte e più di 20 sono rimastee quando un’auto daha perso il controllo, uscendo di strada e travolgendo gli spettatori presenti. UPDATE:Apologies, it was a sports-related crash, with no connection to any political.A racing car went off the track and drove into a crowd of spectators during the "Fox Hill Super Cross 2024" race in Sri Lanka. Seven people were killed and at least 20 were injured. pic.twitter.com/fkHDgU3tTL— Flash (@Flash365) April 21, 2024 L’incidente è avvenuto durante una gara nella quale una macchina si è ribaltata su se stessa, fermandosi al centro della pista. Mentre i marhsal assistevano i piloti ...