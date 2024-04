Rai - Saviano | governo ha bloccato anche le mie ospitate in tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr. (askanews) – “Ildecide di fermarmi, di bloccarmi,letelevisive per il libro sono state fermate totalmente”: è la denuncia di Roberto, a Che tempo che fa, sul Nove, commentando l’episodio di Scurati sul monologo mai andato in onda sul 25 aprile. “Il messaggio è chiaro: se vi comportate come lui, farete la sua fine”, aggiunge. “Sono stato bersaglio, anzi siamo stati bersaglio, da tempo – prosegue-. Meloni chiude Atreju dicendo che io guadagnavo parlando di camorra, 18 anni di protezione fatta dallo Stato che lei rappresenta. Il loro obiettivo è impedirti che, col tuo lavoro, possa continuare la ricerca e possa continuare a difenderti nei tribunali in cui loro ti mandano e cercare di toglierti spazio”. L'articolo ...