Rai annulla monologo Scurati su 25 Aprile - il contrattacco della Meloni

(Di domenica 21 aprile 2024) La conduttrice Serena Bortone del programma Rai 3 Che sarà ieri ha denunciato l’mento deldi Antoniosulla celebrazione del 25prevista per questa sera nel suo programma. “Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto diera statoto” ha scritto su Instagram la conduttrice, L'articolo proviene da Il Difforme.

Caso Scurati 25 aprile, la Rai tra accuse e motivazioni editoriali - La Rai replica alle accuse con una dichiarazione ufficiale. Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, chiarisce che la cancellazione del monologo non è da attribuirsi a censure editoriali, ma ...theitaliantimes

Serena Bortone legge in diretta il monologo di Antonio Scurati per li 25 aprile - Serena Bortone non è contenta di ciò che è accaduto nella giornata di sabato 20 aprile. La giornalista ha infatit pubblicato un post Instagram in cui denunciava pubblicamente la Rai per aver annullato ...msn

Scurati, la replica a Meloni: «Subisco violenza per il mio pensiero». L’ad Sergio: «Vogliono distruggere la Rai» - Non c'era Antonio Scurati in studio a “CheSarà”, ieri sera su Rai3. Ma il suo monologo sul 25 aprile bloccato dalla Rai a 24 ore dalla messa in onda è stato letto integralmente, in apertura di puntata ...unionesarda