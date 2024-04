Qui c’è una poltrona per quattro squadre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) DESENZANO (Brescia) Il girone B di serie D è giunto alla terzultima giornata e non è ancora riuscito ad individuare la sua regina. Con nove punti ancora a disposizione, ci sono infatti benracchiuse nel fazzoletto di tre punti che possono sognare il gran balzo in serie C. Un ambizioso quartetto che dovrà consolidare le sue ambizioni in trasferta, visto che Caldiero, Piacenza, Pro Palazzolo e Desenzano, ricordate in rigoroso ordine di classifica, oggi sono chiamate a fare bottino pieno rispettivamente in casa di Real Calepina, Castellanzese, Folgore Caratese e Tritium. Non sono ammessi rallentamenti se si vuole continuare a credere nella promozione, così come, sul versante opposto, il Ponte S. Pietro deve andare a vincere sul terreno della Varesina per mantenere accesa la speranza di sfuggire alla retrocessione diretta. Impegno da non ...