Questo Napoli… E Calzona…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 21 aprile 2024) La sconfitta del Napoli contro l’Empoli al Castellani: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Il Napoli è uno sperpetuo. Calzona, onesto, si prende le sue responsabilità: «Non abbiamo mai un approccio come si deve». Lo spettacolo nel primo tempo lo dà Calzona. Sul gol di Cerri resta immobile, gli occhi nel vuoto”. L’allenatore delPoi manda a riscaldarsi Lindstrom, Traoré e D’Avino. Quindi fa chiedere a Mazzocchi se gli è passato il mal di pancia e se può entrare (succede a inizio secondo tempo perché Natan non esiste). Infine fa riscaldare Simeone e Ngonge. L’impressione è che potendo ne cambierebbe undici, ma si pentirà della propria intuizione e farà i soliti cambi conservativi e tardivi: Simeone entrerà al min.88. Mai un guizzo di fantasia, partite come verbali dei carabinieri”. E ...