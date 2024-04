Questa sera all’U-Power Stadium c’è l’Atalanta La pallavolo anticipa la partita alle 15 15

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutto esaurito all’Opiquad Arena per gara 2 tra Monza e Perugia,ta15.15 per evitare la contemporaneità con Monza-Atalanta di calcio. Proprio per questo, però, i parcheggi dell’U-non saranno accessibili. Gli appassionati di volley in alternativa oggi avranno anche a disposizione l’area denominata “Verde” che si trova di fronte alla sede provinciale della Confartigianato, con ingresso da viale Stucchi. A.G.