Quel difensivista di Ancelotti piega 3-2 il Barcellona | Bellingham fa volare il Real Madrid verso il titolo

(Di domenica 21 aprile 2024) Grande spettacolo, come sempre, nella partita più importante di Spagna. Il ‘Clasico’ non delude le attese e tiene incollati gli spettatori per 90 minuti più recupero. Arriva proprio nel finale il gol vittoria,lo del 3-2, firmato da Judedopo che Christiansen e Fermin Lopez da una parte, Vinicius Jr. e Lucas Vasquez dall’altra, avevano segnato i 4 gol che avevano portato il punteggio sul 2-2. Dopo il successo ai rigori sul Manchester City, Carloera stato etichettato come, eppure oggi il suo, avanti di 8 punti sula 7 giornate dal termine della Liga, avrebbe avuto tutte le ragioni per speculare sul risultato, firmare per uno scialbo 0-0, far passare un turno con il distacco invariato e concentrarsi sui ...