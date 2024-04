Quasi impossibile immaginare di vincere i prossimi 3 match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) C’è poco da dire o da fare. L’Ascoli è questo e, a differenza del punto di vista espresso dal patron nel dopo partita, probabilmente saràpoterdi3 partite negli ultimi 4 appuntamenti a disposizione. Con il pareggio interno contro il Modena per 0-0, Carrera e i suoi uomini hanno mancato l’ennesima occasione per rialzarsi e dire al campionato che in questa lotta finale per salvarsi c’è anche il Picchio. Il problema è che questa era una delle possibili ultime chiamate. Sabato prossimo infatti i bianconeri andranno a sfidare in trasferta una Ternana viva più che mai. Anche a Brescia gli umbri hanno sfiorato quella vittoria che avrebbe prodotto la parola fine sulle speranze dell’Ascoli. E nello scontro diretto contro i bianconeri sicuramente faranno di tutto per tenere dietro il Picchio.