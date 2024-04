Quadri in quarantena La pandemia vissuta da ospiti e operatori del centro disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) "La nostra città di Milano vuota, deserta, nessun rumore neanche le campane, finestre chiuse, regole, paura, angoscia, incertezza, solitudine, non ci sono più i miei parenti, prigionieri di un futuro incerto!...". Nella didascalia a corredo del dipinto Duomo di Milano, è racchiuso il senso di un’esposizione collettiva in corso nella Sala della rotonda dell’Ospedale di Magenta, in via al Donatore di sangue. Venerdì si è svolta l’inaugurazione di “Progetto Zero -in. La retrospettiva del cambiamento ai tempi del Covid“. La mostra, realizzata daglie dall’équipe deldiurno(Cdd) di Vittuone, presenta le opere pittoriche create durante la. Il percorso espositivo accompagna il visitatore alla scoperta di un periodo difficile per tutti, ...