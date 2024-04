Prove di bradisismo - domani evacuate quattro scuole nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon sarà la prova di un fuggi-fuggi generale, come quello che si verificherebbe nel caso di un terremoto molto forte, ma un test che riguarderà solo i "posti di comando", vale a dire le strutture comunali e regionali che devono adottare le procedure previste in caso di "inasprimento" delai Campi Flegrei. Per questo l'esercitazione di Protezione civile in programmanon riguarderà la popolazione e non sarà particolarmente scenografica: l'unico effetto visibile sarà l'evacuazione parziale di, l'istituto Madonna Assunta nel quartieredi Bagnoli, l'istituto Paolo di Tarso a Bacoli e leSan Giuseppe e Giacinto Diano a Pozzuoli. Il personale scolastico e gruppi selezionati di studenti saranno portati nel punto di ...