Proprietario poco attento - il suo cane scappa a Colli Il sindaco | Attimi di paura

(Di domenica 21 aprile 2024) Pit bull sfugge al controllo del padrone e semina il panico. L’episodio avenerdì pomeriggio. I residenti quando hanno visto il grosso animale aggirarsi spaventato e disorientato, azzuffarsi con altri cani e hanno lanciato l’allarme. Una serie di telefonate sono arrivate anche alAndrea Cardilli, che subito si è attivato personalmente: "Mi sono attivato e abbiamo cominciato a cercare l’animale che era spaventato, disorientato. Purtroppo era entrato in alcuni cortili, provocandotra le persone. L’animale è sfuggito al, mentre era a passeggio nella zona Morrice, poi è arrivato in paese ed ha iniziato a girovagare per le vie. Con le dovute cautele, abbiamo cercato di avvicinarlo e catturarlo, ma era disorientato, dapprima si è lanciato su un uomo, che ha tentato di fermarlo, l’ha azzannato ...

