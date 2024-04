PROMOZIONE | la lotta per non retrocedere si infiamma Trebbo-Msp - un derby per uscire dalle zone pericolose

(Di domenica 21 aprile 2024) Saranno 120 minuti di fuoco gli ultimi del girone C di. Oggi, alle 15,30, è infatti in programma la penultima giornata che potrebbe dire molto sullasalvezza. Se nei piani alti è già tutto deciso (l’Osteria Grande, che ha vinto il campionato con cinque giornate di anticipo, farà oggi visita al Mesola), ciò non vale per la bagarre per non, dove parecchie bolognesi stanno ancorando con le unghie e con i denti. Il, quintultimo a 35 a pari-merito con il Fontanelice, è atteso dalinterno contro il quasi salvo Msp (41) mentre lo Junior Corticella, settultimo a 36 ed appena fuori dalla zona playout, farà visita allo Sparta Castel Bolognese. Per quanto riguarda invece le bolognesi fuori dai giochi, le già retrocesse Fossolo e Anzolavino sono ...

Vince e festeggia la promozione in Seconda Categoria, nel girone B di Terza , il Brisighella che sabato vince 2-1 a Marradi – reti dei bomber Manisor e Diaby – e non deve neppure aspettare la partita ... (sport.quotidiano)

Prima e seconda categoria. Jolo non demorde e punta alla vetta. Mezzana e Vernio in lotta per non retrocedere - Terzultima giornata di Prima e Seconda Categoria a Prato e provincia: scontri cruciali per la vetta e la salvezza. Montemurlo e Prato Nord in lotta per la PROMOZIONE, mentre Galcianese e La Querce cer ...lanazione

Serie B, il recap della 34ª: Parma e Como vedono la PROMOZIONE - Serie B, i risultati e la classifica dopo la 34ª giornata. Parma e Como vedono la Serie A. lotta per i posti valevoli per i Play-off.calcioinpillole

Derby con il Caraffa per Atletico Maida. In Prima impegni casalinghi per Promosport e San Mango - Lamezia Terme - Penultima giornata nel campionato regionale di PROMOZIONE. L’Atletico Maida, in lotta per quel quarto posto riconquistato domenica scorsa e che al momento garantirebbe l’accesso all’un ...lametino