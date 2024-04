Promozione B Solo 0-0 tra Appignanese e Rapagnano - l’Aurora Treia perde con la Palmense

(Di domenica 21 aprile 2024) I ragazzi di Cantatore restano a -2 dalla salvezza diretta a una giornata dalla fine. I passotreiesi di Moretti perdono lo scontro diretto rischiano la retrocessione senza play-out APPIGNANO e, 21 aprile 2024 – L’si accontenta dello 0-0 ae resta a -2 dalla salvezza diretta,con lae ora rischia di retrocedere senza passare dai play-out. La 29^ giornata del girone B diha visto la squadra di Cantatore pareggiare contro i fermani, in un possibile antipasto dello spareggio retrocessione: i 7 punti tra appignanesi e rapagnanesi, però, rendono in bilico la partita di post-season in caso di +10 di Gagliardini e compagni. Senza dimenticare che la salvezza diretta è ancora ...

Impegno da onorare al meglio per un Pieve Fosciana ormai retrocesso che scende sul campo del San Marco Avenza alla ricerca di una buona prestazione, fatta di orgoglio. In casa biancorossa si pensa ... (sport.quotidiano)

cambia il regolamento per i giovani in quota. Nella prossima stagione ci sarà l’obbligatorietà di schierare in campo , dal primo all’ultimo minuto, una sola quota (calciatore nato dal 1 gennaio ... (sport.quotidiano)

Importanti novità per i campionati di Eccellenza e Promozione. Se la Serie D, infatti, già da tempo si era espressa sull’utilizzo delle Quote per il prossimo anno – che saranno tre, un 2004, un 2005 ... (sport.quotidiano)

Promozione B, ipotesi tripla retrocessione diretta: tutte le combinazioni dell’ultimo turno - In coda è battaglia di Lorenzo Cervigni Caos salvezza in Promozione B. Se il turno di questo fine settimana sembrava poter essere capace di dare risposte in fondo alla classifica, il campo ha detto be ...youtvrs