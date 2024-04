Prodi | leader candidati una ferita

(Di domenica 21 aprile 2024) 17.27 "Quello che sta succedendo nelle candidature alle Europee vuol dire che non mi dà retta nessuno". Così Romanocommentando la candidatura della segretaria del Pd Schlein. "Queste sono ferite alla democrazia che scavano un fosso. Questo ragionamento riguarda Meloni,Schlein,Tajani e tutti iche si candidano",sottolinea. Sul caso Scurati:"Sottoscrivo ogni parola del suo testo. I suoi libri fanno male ai neofascisti.La squadra di Meloni non vuole che si dicano certe cose".

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

AGI - Elly Schlein e' in campo: correra' come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole alle prossime europee. Non solo: il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, ... (agi)

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

Europee, Prodi: "leader capilista Una ferita per la democrazia" - "Ho letto quello che avrebbe detto Scurati – dice l’ex presidente della Commissione europea – è quello che bisogna dire. I suoi libri sul fascismo fanno male ai fascisti, sono di analisi, una ...affaritaliani

Europee, Schlein si candida. Il Pd si spacca sul suo nome nel simbolo. Prodi: “leader che vince e non va in Ue Ferita della democrazia” - Elly Schlein si candida alle elezioni europee. A ufficializzarlo è stata la stessa segretaria del Pd durante la direzione del partito. Il nome di Schlein potrebbe entrare nel simbolo: è una proposta c ...ilfattoquotidiano

Europee, Prodi: "La candidatura dei leader in Ue è una ferita alla democrazia" - Lo ha detto Romando Prodi commentando la candidatura di Elly Schlein ... Il ragionamento riguarda Meloni, Schlein, Tajani e tutti i leader che si candidano: non è un modo per sostenere la democrazia", ...tgcom24.mediaset