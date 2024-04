Privati - rimborsi al via Il comitato alluvionati | | La semplificazione è anche merito nostro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) "I fondi ci sono e abbiamo già cominciato a erogarli". Così ha annunciato venerdì scorso il commissario per la ricostruzione post alluvione Figliulo, facendo il punto suiainel corso dell’inaugurazione del ponte Jason a Faenza. I primi assegni, insomma, sono già stati staccati. Alessandra Bucchi, presidente delVittime del Fango, conosce qualcuno che ha già ricevuto l’assegno? "A dire il vero no. Non so quale sia la situazione in città, ma non conosco nessuno che abbia ricevuto gli aiuti, per ora. So che parliamo di poche decine di persone in tutto, sparse sui territori colpiti". Le tempistiche, a vostro avviso, sono troppo dilatate? "Senz’altro non si possono definire rapide. Va detto che alcuni di noinon hanno ancora cominciato la ristrutturazione, perché le abitazioni ...