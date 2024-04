Prima pagina Gazzetta dello Sport | allenatore Milan Lopetegui in testa

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)

pagina 2 | La differenza tra Yildiz e la Juve: in cosa è il migliore in assoluto - Anche a Cagliari il suo ingresso ha dato velocità e qualità, ecco perché la squadra bianconera non può prescindere dal talento turco ...tuttosport

GPS 2024-26, il Ministero apre la pagina dedicata sul sito. Le prime indicazioni su inserimento e riserva - Manca davvero poco per l’inizio delle operazioni per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. Dopo il parere del CSPI (obbligatorio, ma non vincolante), ...orizzontescuola

pagina 0 | Allegri e la squadra, cosa è cambiato: futuro Juve, quello che nessuno dice - L'incertezza ha tolto serenità all'ambiente bianconero: da una parte i detrattori che non parlano d'altro, dall'altra i pro Max che gli riconoscono alcuni indubbi meriti ...tuttosport