Prima cena del G7 | videoproiezioni - bandiere e illuminazione artistica per fare ?emozionare? la città

Tra moglie e marito...Politica, affari e inchieste in Puglia - Uno si sveglia e si ritrova all’improvviso moglie e marito in Prima pagina. Torna da una breve vacanza e una nuova coppia è accusata di corruzione elettorale. Si distrae un po’ ...quotidianodipuglia

cena dei veleni, gli ex sindaci di Viterbo: «Situazione imbarazzante, una cosa del genere non si era mai verificata» - «Una cosa del genere a Viterbo non si era mai verificata: se fosse successo a me non solo mi sarei dimesso, ma mi avrebbe fatto dimettere la mia maggioranza». Ma anche: ...ilmessaggero

La cena romantica a lume di candela. Sette anni dopo il primo incontro - Dove andiamo” chiese Arianna, con gli occhi che brillavano. Era una domenica di fine di giugno, con il cielo di un blu scandinavo. Erano le giornate più lunghe dell’anno. "È una sorpresa, ma forse te ...lanazione