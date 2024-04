Premier League - Nottingham accusa | Un tifoso al Va - negati 2 rigori

La protesta clamorosa dopo la sconfitta sul campo dell'Everton Il Nottingham Forest perde 2-0 sul campo dell'Everton nello scontro salvezza in Premier League e attacca: "Al Var c'era un tifoso del ... (sbircialanotizia)

Le Formazioni ufficiali di Fulham-Liverpool, match valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League 2023/2024. Decisamente non un periodo felice per la squadra di Klopp, eliminata ... (sportface)