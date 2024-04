“Liberami dai frutti del male” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi ... (lalucedimaria)

Don Andreoli, uno dei testimoni delle storie di vocazione scelti per la giornata odierna - Il direttore dell’Ufficio Cei nella Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni:«Nel tessuto delle relazioni quotidiane si manifesta il volto di Cristo. E riconosciamo la preziosità di ognuno» ...avvenire

Oggi i funerali alle Chianacce. Folla in Preghiera - Funerali a Cortona per Manuel Cavanna, vittima di incidente sul lavoro. Comunità unita nel dolore, ricordando il giovane come un bravo lavoratore e una persona pacata. Vescovo di Arezzo sottolinea l'i ...lanazione

Veglia di Preghiera diocesana per le vocazioni. Fare casa - Fare casa è stato il tema scelto per la diocesana veglia di Preghiera per la 61a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.laquilablog