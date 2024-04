Precipita nel canalone per 300 metri | Cortina - l' atroce morte di Monica davanti agli amici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Dramma al Sorapiss, ad'Ampezzo, in provincia di Belluno: è mortaReginato, 55enne di Castelfranco. Unaterribile, avvenuta ieri, sabato 20 aprile. L'escursionista infatti è caduta per trecentoin un, il tutto di fronte ai compagni che erano insieme a lei per l'escursione. Secondo quanto si è appreso, qualcosa è andato storto quando la Reginato stava indossando i ramponi per la discesa nel: è scivolata, dunque la caduta, fatale. Il tutto è avvenuto intorno alle 15.30 di sabato, quando i compagni di escursione hanno allertato il 118: erano in quattro e stavano risalendo la parte alta del canale con gli sci sulle spalle. Sul posto, l'elisoccorso ha constato il decesso della sciatrice, che sarebbe morta sul colpo. I tre...