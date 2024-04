(Di domenica 21 aprile 2024) Tre partite per coltivare un sogno chiamato play off. Un passo alla volta.pomeriggio, nella 32esima giornata del girone D di serie D, quindicesima del girone di ritorno, ilgiocherà in trasferta al campo sportivo "Immergas" di Sorbolo contro il. La formazione parmense è attestata al quarto posto della classifica, in piena zona play off, con 52 punti, raccolti grazie a 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La squadra allenata dal tecnico Paolo Beretti, alla seconda stagione sulla panchina degli emiliani, ha realizzato 45 gol e ne ha subite 29 ed ha un miglior andamento fuori casa (15 partite giocate, 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte) rispetto alle partite casalinghe (15 partite giocate 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). "E’ obbligatorio per noi, dopo tutto quel che abbiamo fatto, tenere nel mirino i play ...

I Mondiali di pattinaggio artistico, specialità obbligatori, arrivano per la prima volta a Prato . La federazione internazionale nei giorni scorsi ha ufficializzato come il palazzetto dello sport ... (lanazione)

Prato, tre gare per sognare i playoff. Si comincia oggi con il Lentigione - Il Prato in trasferta contro la quarta in classifica. Ridolfi: "Sfida difficile, approfittare della fase positiva" ...lanazione

Poule promozione di Serie A bronze. Prato insidia Belluno per risalire la classifica - Ultima partita cruciale per la Pallamano Prato contro il Belluno per cercare di riagganciare la seconda posizione in classifica. Gli avversari hanno un leggero vantaggio. Situazione attuale: Bologna U ...msn

Audi Q3 35 TFSI Business my 18 del 2020 usata a Prato - Annuncio vendita Audi Q3 35 TFSI Business my 18 usata del 2020 a Prato nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto