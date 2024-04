"Pratiche estreme" e "strangolamenti" ai "prescelti". Direttore di teatro a processo per abusi

(Di domenica 21 aprile 2024) Daniele Franci, 46 anni, exartistico dell'associazione "Etoile Centro Teatrale" di Reggio Emilia è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. Le accuse degli 11 allievi: "Simulava". La difesa: "Un complotto"

Daniele Franci, processo per il direttore artistico di Reggio Emilia accusato di violenze sessuali da 9 allievi: «Complotto» - È stato rinviato a giudizio dopo che nove ex allievi, tra i 17 e i 22 anni, hanno denunciato le molestie e gli abusi: tra le accuse anche alcune Pratiche estreme che avrebbero quasi portato allo sveni ...corrieredibologna.corriere