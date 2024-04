Porta la droga in carcere al figlio - arrestata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa madre di un detenuto è statanella giornata di ieri dalla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino. A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che prosegue: “La donna, che si accingeva ad avere un colloquio con ildetenuto, nascondeva nelle parti intime un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish. Grazie ai controlli svolti dagli uomini della Polizia Penitenziaria, la donna è stata scoperta ed associata nella casa circondariale irpina”. La sindacalista esprime “il compiacimento del SAPPE al personale di polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino che con professionalità ed astuziaavanti ogni giorno una battaglia per contrastare il traffico ...