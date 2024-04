Pontedera-Olbia oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. La formazione toscana ha quasi staccato il pass per la partecipazione ai playoff e ora vuole completare la fase di rodaggio per arrivarci nella maniera migliore possibile. La compagine sarda, invece, è reduce da una stagione incredibilmente negativa e la retrocessione inD ne è la perfetta rappresentazione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 259. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Serie C, l'Olbia si gioca le ultime chance di salvezza a Pontedera - Fuori Ragatzu, Montebugnoli e Bianchimano per squalifica, e Rinaldi e Motolese per problemi fisici. Dentro solo chi ci crede ed è determinato a spendersi fino alla fine per provare a battere il Ponted ...unionesarda

Serie C Girone B. Olbia: speranza appesa a un filo. Torres a un punto dall’essere matematicamente seconda - In casa del Pontedera dell’ex Max Canzi vittoria obbligata per i galluresi aspettando i risultati delle rivali per evitare la retrocessone ...calciocasteddu

Serie C, ricorso Taranto e playoff verso lo slittamento. I possibili verdetti del weekend - Penultima giornata della regular season di Lega Pro, con tanti verdetti ancora da scrivere e molti scontri diretti da giocare in tutti e tre i gironi.sport.virgilio