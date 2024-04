Pogacar torna re della Liegi-Bastogne-Liegi

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 aprile 2024) Tre anni dopo l’ultimo successo, Tadejnuovamente a dominare lagrazie ad una prova di forza che non ha lasciato scampo agli avversari. Lo sloveno ha infatti fatto il vuoto a circa trenta chilometri dal traguardo con uno scatto poderoso per poi andare a vincere in perfetta solitudine. Completano il podio il francese Bardet e il campione del mondo Van der Poel. : LA CRONACA La gara ha visto una fuga di circa nove corridori, Ourselin, Calmejane, Rochas, Gelders, Vliegen, Doubey, Lejinse, Scaroni e Romeo, che hanno guadagnato circa quattro minuti e mezzo sul resto del gruppo, che è riuscito a riorenderli in prossimitàCote’ de Mont Le Soie. Il momento decisivo è arrivato a 35 km dall’arrivo quando ...