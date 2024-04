Pjanic Juve | Allegri? Stava per andare al Real Madrid

Le Prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al momento attuale delle big. Continuano le critiche per Massimiliano... (calciomercato)

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 in vista del derby d’Italia Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di ... (calcionews24)