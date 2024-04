Pioli | Dobbiamo fare di tutto purché non vincano! Mi sono dato una priorità

(Di domenica 21 aprile 2024) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, derby che potrebbe consegnare lo scudetto alla Beneamata. CONFERENZA? Alla vigilia di Milan-Inter,ha parlato in conferenza stampa da Milanello. In questo caso una squadra ha veramente la possibilità di rappresentareun popolo? Orgoglio, riscatto, responsabilità, appartenenza. Per la classifica in campionato, per l’uscita giovedì, per il derby che l’Inter vuole batterci per vincere lo scudetto davanti a noi, è sicuramente un’occasione per approfittarne. I giorni dopo Roma comestati? Giorni di lavoro, ormai è passata. L’eliminazione c’è stata, ormai non possiamo farci più nulla. Ci siamo preparati e concentrati per la sfida di domani. La vittoria nel derby sarebbe importantissima per ...

Milan, Pioli: "Dobbiamo far di tutto perché non l'Inter non vinca lo scudetto domani. Le critiche non mi interessano" - "Possiamo usare tutti i termini che crediamo: orgoglio, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l'eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell'Inter ...fcinternews

Milan, Pioli: "Orgoglio e riscatto: abbiamo un'occasione e Dobbiamo approfittarne" - Dopo l'eliminazione dall' Europa League nella doppia sfida contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli si prepara al derby contro l'Inter, match valido per la 33esima giornata di Serie A. L'allenatore ...gianlucadimarzio

MILAN - Confermata la presenza di Cardinale a San Siro per il derby - Sono ore caldissime in casa Milan, sia per il derby di domani sera, sia per la questione allenatore visto sempre più probabile addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione. In vista della sfid ...napolimagazine