Pioli | Derby occasione per il riscatto

(Di domenica 21 aprile 2024) Stefano, allenatore del Milan e nome che circola, tra i tanti, come possibile allenatore del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa pre. Di seguito le sue dichiarazioni.e le motivazioni del“Possiamo usare tutti i termini che crediamo: orgoglio, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l’eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell’Inter è unaper il, per l’orgoglio”.e il post Roma “Sono stati giorni di lavoro. Ormai è passata, abbiamo lavorato per prepararci al meglio per il. Non possiamo essere felici, ma abbiamo lavorato in vista della prossima partita” Sul“Sarebbe importantissimo per il significato della partita e per la classifica. ...

"Mi sento di poter dare tanto a questa squadra, contro la Roma abbiamo peccato di presunzione". MILANO - "Secondo me questa è l' occasione giusta per usare tutti i termini che vogliamo: orgoglio, ... (ilgiornaleditalia)

Pioli verso Milan-Inter: "Derby occasione per il riscatto e l'orgoglio. Si troppo di me, le critiche non mi interessano" - Vigilia carica di tensione per Stefano Pioli che, reduce dalla cocente delusione contro la Roma in Europa League, si ritrova a preparare quello che - con ogni probabilità - sarà il suo ultimo Derby ...eurosport

Pioli in conferenza prima di Milan-Inter: «Esonero Posso dare ancora tanto. È mancato il rispetto» - L’allenatore del Milan Stefano Pioli torna a parlare in conferenza dopo la sconfitta di Roma: «La Curva chiede il mio esonero Posso dare ancora tanto». E sull’Inter: «Faremo di tutto affinché non fes ...corriere

Pioli A SORPRESA sulle scelte di formazione per Milan Inter: «Potrei cambiare tutto». Ecco cosa intende - In conferenza: «Troppe critiche nei miei confronti Non mi interessa: tutti hanno il diritto di giudicare, c’è chi lo fa con rispetto e chi meno, ma non posso cambiarlo» Pioli presenta in conferenza s ...informazione