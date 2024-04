Pierluigi Beghetto aggredito a morte in strada - due paesi in lutto Ap - politica e volontariato | Gigi era generoso e instancabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Usmate Velate (Monza) – Aveva festeggiato pochi giorni fa il venticinquesimo di matrimonio, il consigliere-assessore di Esino Lariodal vicino di casa. In realtà lui nel piccolo centro del Lecchese trascorreva solo i fine settimana per badare alle arnie della sua Api Montane, la società che gli aveva permesso di trasformare una passione in una seconda attività. La prima rimaneva quella di elettricista in Brianza, dove abitava, a Usmate Velate, con la moglie Annalisa e i figli Lorenzo e Daniele. "Affabile, gentile, mai una parola di troppo, riservato e attento alla comunità, da anni faceva parte del gruppo del controllo di vicinato". Così lo descrivono amici e conoscenti. La notizia dell’omicidio ha sconvolto tutti nel tranquillo centro di provincia alle porte di Monza. Nessuno ...