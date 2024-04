Picerno-Brindisi oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono stati autori di una stagione fantastica, che li ha fatti sognare in grande, ma adesso sono costretti a guardarsi le spalle per non perdere posizioni in ottica playoff. La squadra pugliese è ormai retrocessa inD e non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I padroni di casa arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e sperano di ritrovare i tre punti per restare tra le prime sei della classifica. Gli ospiti, invece, sono già retrocessi inD ma sono anche ...

Ultima trasferta a Picerno: il Brindisi alla ricerca della quarta vittoria di fila - Biancazzurri, già retrocessi da due settimane, in campo stasera alle ore 20 per la penultima giornata del campionato di Serie C ...brindisireport

Brindisi, a Picerno tra gli interrogativi - Brindisi - Una cosa è certa, domani alle 20 il Brindisi deve scendere in campo col Picerno in trasferta in un clima surreale. La squadra di Losacco dopo 3 vittorie consecutive e con la certezza di una ...trnews

Foggia. Cudini: “Vedo una squadra convinta, una convinzione positiva” - Il campionato di Serie C si avvia alla sua conclusione con 180 minuti ricchi di tensione e sorprese, sia in testa che in coda alla classifica. La Juve Stabia ha gioiosamente siglato la promozione dire ...statoquotidiano