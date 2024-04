Picchiano e tentano di seppellire vivo cane - città sconvolta | due denunce

(Di domenica 21 aprile 2024)e tentato diunrimasta: scattano lenei confronti di due persone Unaintera rimasta completamente scioccata dalle ultime notizie che hanno visto come vittima un povero. Ci troviamo a Bagheria (provincia di Palermo) dove due ragazzi, rispettivamente di 20 e 22 anni, avrebbero picchiato e tentato diun. Subito è scattata la denuncia da parte della polizia nei confronti dei giovani per maltrattamenti ad animale. A lanciare l’allarme ci aveva pensato una donna che aveva visto una orribile scena.di...

Erano tutti attorno a un cane che aveva un occhio malconcio e un cappio in fil di ferro attorno al collo. Uno di loro, uno dei pochi maggiorenni, stringeva tra le mani una pala e gli stava già ... (today)

Palermo, Picchiano cane e tentano di seppellirlo vivo: due denunce