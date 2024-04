Perse la vita nel cantiere | Denunciò le carenze La moglie | aveva paura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) ASOLA (Mantova) A chi entra nella villetta in via Pieve Cadelora, ad Asola, viene offerto caffè amaro, all’uso albanese. Amaro come la morte. Storia di immigrazione dalla terra schipetara. Storia di Abdulla Bisku, Abdul per chi gli voleva bene, muratore, sbarcato con i barconi nel 1991. Abdul, sposato e padre di due figli, è morto in una pochi passi da casa. Abdul è un operaio esperto, che a 58 anni ha conservato l’agilità della giovinezza. Le quattro e mezzo del pomeriggio di martedì. Lavora alla demolizione di un terrazzino al primo piano nel cortile interno di un vecchio stabile. Cede una delle travi che reggono il solaio, verrà poi trovata spezzata. Bisku precipita da un’altezza di oltre tre metri. Batte il capo. La morte sembra sia stata istantanea. Abdul non era tranquillo, si è detto nell’immediatezza, pensava che le condizioni di lavoro non fossero ...