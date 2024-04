PERFECT BLUE dal 22 al 24 aprile al Visionario Satoshi Kon in versione restaurata

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 21 aprile 2024) Arriva per la prima volta al cinema in4K, opera prima del regista giapponeseKon (Paprika, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent). Il film sarà allunedì 22 e martedì 23alle ore 20.30 e mercoledì 24alle ore 18.15. InKon racconta la storia della cantante Mima che, di fronte allo scarso successo commerciale, deve abbandonare il microcosmo rosa confetto delle idol per essere “rilanciata” come attrice, in un mondo dove invece diventerà solo carne da macello. Ottiene la parte di una ragazza psicologicamente instabile nel serial Tv “Doppio Legame”, ma inizia a ricevere messaggi di minaccia anonimi da parte di un fan che ...