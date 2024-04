Perde il controllo della moto e si schianta contro lo spartitraffico nel Comasco | morto Luca Casali

(Di domenica 21 aprile 2024) Stava tornando a casa quandoha perso ilsua. Il 57enne è finitoloed è sbalzato per diversi metri. Nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo.

Leonardo Lorini ha perso la vita in moto . Il padre ha saputo dell'accaduto attraverso il geolocalizzatore di Google che tutti usavano in famiglia (ilgiornale)

Fermo, 20 Aprile 2024 – Un cinquantenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina ... (ilrestodelcarlino)

Como: motociclista muore in un tragico incidente - Si è schiantato con la sua moto, un uomo di 57 anni che stava percorrendo via Canturina a Como. Per lui non c'è stato nulla da fare.notizie

Teramo, Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un’altra auto - Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le ore 19:00 sulla Teramo-Mare per lo scontro tra due autovetture ...rete8

Ventenne Perde il controllo della Panda e si schianta contro una Yaris: tre feriti - Tre ragazzi coinvolti in un incidente a Fano: una Fiat Panda si è scontrata con una Toyota Yaris. Il conducente della Panda ha perso il controllo, causando feriti lievi ai passeggeri della Yaris.ilrestodelcarlino