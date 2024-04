Perché tutti parlano di Serena Bortone e Antonio Scurati | il monologo sul 25 aprile censurato dalla RAI – VIDEO

(Di domenica 21 aprile 2024)è la protagonista indiscussa delle ultime ore. La giornalista ha letto in apertura del suo programma, Che Sarà, ildisul 25. L’intervento era stato cancellatoRai, senza che fosse data alcuna spiegazione.legge ilsul 25diLaha ribadito la mancanza di una spiegazione sulilfosse stato cancellato e ha preso la decisione di leggerlo comunque, nonostante le direttive dell' azienda. Così ha aperto il programma con le sue parole: Nella puntata di oggi, come molti di voi sapranno, ...

I migliori libri per capire (finalmente) la filosofia: ... perché sa che la vita appartiene alla natura. Così ci guida Galimberti: 'L'etica del viandante avvia a questi pensieri. Sono pensieri ancora tutti da pensare, ma il paesaggio da essi dispiegato è ...

Le virtù necessarie " Il testo del: Questo è da tenere a mente, perché adesso cerchiamo di capire come si inserisce la carità all'... Se ci pensate bene, tutti gli uomini agiscono per un fine, ma questo fine in qualche modo è qualificato, ...