Perché Samuel L Jackson non sa dire di no a Tarantino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 21 aprile 2024)L.ha svelato la ragione per cui non sadi no a Quentin, con cui ha collaborato in tantissimi film: adora il fatto che le sue pellicole siano sempre molto diverse, in quanto incentrate sui personaggi. Le sue sceneggiature mettono in primo piano l’analisi di questi personaggi e di che cosa hanno da, come ha dichiarato nel corso di un’intervista con AP Entertainment, in occasione dei 30 anni dall’uscita di Pulp Fiction. “I film disono molto diversi in quanto, sì, sono incentrati sui personaggi“, ha spiegato. “Quando si legge una sceneggiatura di, ci si ritrova improvvisamente a sapere che si avrà molto dasu chi si è e su come ci si sente in merito alle cose, piuttosto ...