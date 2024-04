Per voi Amici finisce qui Clamorosa doppia eliminazione - l’annuncio di Maria De Filippi | lacrime in casetta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Quinta puntata del serale a tinte fortissime, ad23 va in onda una. La puntata si è aperta così come si era conclusa settimana scorsa, ovvero con il ballottaggio tra Lil Jolie e Sarah. Si doveva raggiungere un verdetto. Una delle due doveva abbandonare la scuola, e così è stato. Il primo annuncio è arrivato in apertura di puntata, il secondo in chiusura. La prima ad essere eliminata è stata Lil Jolie. La settimana scorsa era finita al ballottaggio con Sarah ed è stata quest’ultima ad avere la meglio durante lo scontro diretto. La giuria formata da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè ha infatti votato per far rimanere Sarah che ha potuto proseguire la gara. Poi, al secondo ballottaggio, sono andate Sarah Tedesco e Aurora, la ballerina che da una settimana appena sostituisce Gaia. È stata ...