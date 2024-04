Pepito Rossi - l' amarezza di un campione sfortunato | Il calcio è fint - mi ha voltato le spalle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Firenze, 21 aprile 2024 - Nel 2011 Giuseppeera considerato un astro nascente, di quelli da coccolare con cura. Talento raro, sopraffino. Raramente in Italia si è visto di meglio. Bisogna scomodare i grandissimi. Roberto Baggio. Del Piero. Oppure Totti. Qui è il gusto personale a decidere. Ma la cifra tecnica era di quel livello lì. Quella fisica purtroppo no. Infortuni a ripetizione (anche gravi) che nel corso della carriera ne hanno frenato l'ascesa. I tifosi della Fiorentina se lo sono goduti nella seconda parte del 2013. Arrivò a gennaio da infortunato. Un'intuizione lampo di Daniele Pradè. Mesi di lavoro e riabilitazione per farsi trovare pronto per il ritiro estivo. In quei mesidette spettacolo. Capocannoniere della Serie A, la tripletta alla Juventus in una domenica indimenticabile. Fino al nuovo crack contro il Livorno il 5 ...