Pedullà | Solo il Napoli su Conte - ma c’è un retroscena bomba sul contratto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 21 aprile 2024) Alfredo, esperto di calciomercato, fa luce sulle opzioni per la panchina del: Antoniorimane in pole position, ma Stefano Pioli potrebbe essere un’alternativa valida. La stagione delsi avvia verso la conclusione e le voci sul futuro allenatore della compagine partenopea si fanno sempre più insistenti. A fare chiarezza sulla situazione è Alfredo, noto giornalista ed esperto di calciomercato, che ha rivelato alcuni dettagli sulle opzioni al vaglio del presidente Aurelio De Laurentiis.in pole position, ma Pioli è un’alternativa concreta Secondo quanto riportato da, Antoniorimane in pole position per la panchina del. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter, dopo un anno ...