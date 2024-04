Pd a pezzi - no al nome Schlein nel simbolo Rumors | chi ha votato contr - lo schiaffo del fedelissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Una giornata ad altissima tensione nel Pd, chiamato a validare le liste per le Europee. Oggi, domenica 21 aprile, i lavori della direzione sono iniziati con un cospicuo ritardo, a quanto si apprende dovuto alla discussione sulla possibilità di inserire ildi Ellyneldel partito per la campagna elettorale. La segretaria ha spinto, e potrebbe aver ottenuto, di inserire il riferimento nel. Ma non senza malumori. In ogni caso, il confronto in direzione continua. Secondo quanto trapela sono stati tre i no nella segreteria del Pd alla proposta di inserire ilneldel Pd. A quanto si apprende, hannoPeppe Provenzano (un "no" clamoroso, essendo undella), Marco Sarracino e ...