Paura per Beto in Everton-Nottingham | crolla a terra privo di sensi - portato via con l’ossigeno

(Di domenica 21 aprile 2024) Momenti di panico a Goodinson Park in occasione diper la 34a giornata di Premier League: al 67' l'ex Udineseto adi, a seguito di un duello aereo. Trasfuori campo con l'ossigeno è stato condotto in ospedale dove sembra fuori pericolo: "E' ancora presto, ma i segnali sono buoni"

Rimini, 21 aprile 2024 - Non è passata inosservata l'ondata di maltempo che ieri sera, in appena una mezz'ora di paura , ha travolto la Riviera con anche sporadiche grandinate. Così come è ... (ilrestodelcarlino)

Beto sviene in Everton-Nottingham: maschera d'ossigeno, fuori in barella - Grande Paura per Beto. L`ex attaccante dell`Udinese e ora all`Everton ha perso i senti in campo in seguito ad un contrasto di gioco nel corso della sfida di Premier.calciomercato

Incoronata Boccia a ‘Che sarà’: “L’aborto è un delitto e non un diritto” - La vicedirettrice del Tg1 nella trasmissione di Serena Bortone ha fatto riferimento a Madre Teresa di Calcutta ...dire

Beto, duro scontro aereo con Gibbs-White: esce in barella e con l'ossigeno - Paura per l'ex Udinese durante la gara tra Everton e Nottingham Forrest : l'attaccante si è accasciato a terra ed è stato soccorso da compagni e staff medico ...tuttosport