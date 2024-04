Pat Metheny al Gran Teatro Morato di Brescia - ecco quando

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 21 aprile 2024)– Il leggendario chitarrista, plurivincitore di Grammy e icona della musica jazz e blues Patsarà in concerto aldivenerdì 1° novembre (ore 21:15). Il tour seguirà alla pubblicazione del suo nuovo album “MoonDial” previsto durante l’estate 2024 e già anticipato dal singolo title track del disco. Biglietti già in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e prevendite abituali. Prezzi a partire da 29 €. Come nei suoi precedenti dischi “One Quiet Night” (2003) e “What’s It All About” (2011), il nuovo album “MoonDial” è esclusivamente un disco solista di chitarra senza sovraincisioni, registrato su chitarra baritona. Ciò che distingue “MoonDial” da quei progetti – e da tutto ciò cheha mai fatto – è che l’album è stato ...