Partite Serie A oggi - dove vederle in TV e streaming | calendario e programma della 33ª giornata

(Di domenica 21 aprile 2024) LediA inper la 33a, domenica 21 aprile, in campo quattro sfide: Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone, Salernitana-Fiorentina e Monza-Atalanta. Lunedì il derby di Milano e Roma-Bologna.

Si giocherà tra venerdì 19 e lunedì 22 aprile la 33esima giornata del campionato di Serie A. Big match del turno sarà il derby della Madonnina Milan-Inter, con i nerazzurri che, in caso di ... (today)

La Lega di Serie A ha diramato gli anticipi e i posticipi per le prossima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, la numero 34. Ci avviamo alla fase conclusiva e decisiva del massimo ... (sportface)

Sono stati comunicati gli orari della 34ª giornata che vedrà l’Inter affrontare il Torino. Ma, complice una folle scelta a livello di calendario, per la stracittadina bisognerà aspettare fino ... (inter-news)

Serie A, l'Empoli batte il Napoli 1-0. Verona-Udinese finisce 1-0. HIGHLIGHTS - La 33esima giornata di campionato è proseguita con altre due Partite. Al Castellani decide un gol di Cerri. Nello scontro salvezza al Bentegodi segna Coppola al 93'. Domani altri quattro match, poi ...tg24.sky

Napoli, Milan, Ligue 1 e Serie B: le ultimissime - Gli azzurri escono sconfitti dal Castellani. Si pensa a Lopetegui per il dopo Pioli. Spostate le gare di Psg e Marsiglia per gli impegni di coppa. Il Bari pareggia in extremis contro il Pisa ...corrieredellosport

Serie B, il Parma impatta a Palermo e il Como si fa sotto - La capolista viene fermata dai siciliani mentre i lombardi battono la Feralpi nel derby e accorciano a tre lunghezze dal primo posto. Il Venezia stacca la Cremonese che impatta sullo 0-0 contro il Cat ...ilgiornale