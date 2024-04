Papa | Prego perchè smettano sofferenze

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 12.45 "Seguo con preoccupazione e dolore la situazione in Medio Oriente. Rinnovo l' appello a non cedere alla logica della rivendicazione della guerra. Prevalgano invece le vie del dialogo, della diplomazia, che può fare tanto". Lo ha detto il, durante il Regina Coeli. "ogni giorno per la pace in Palestina, in Israele. Spero che quei due popoli possano presto smettere di soffrire", dice Francesco,ricordando anche "la martoriata Ucraina". Nella Giornata per le Vocazioni, saluta i nuovi sacerdoti ordinati ieri a Roma.