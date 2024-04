Papa Francesco | In Medioriente non cedere alla logica della rivendicazione

(Di domenica 21 aprile 2024) "Continuo a seguire con preoccupazione, e dolore anche, la situazione in. Rinnovo l'appello a nonguerra. Prevalgano invece le vie del dialogo,diplomazia, che può fare tanto", sono le parole scelte questa mattina darecita del Regina Caeli. "Prego ogni giorno per la pace in Palestina, in Israele - ha proseguito - e spero che quei due popoli possano presto smettere di soffrire". "E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che soffre tanto per la guerra".

