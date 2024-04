Paolo Sorrentino - da La grande bellezza a L' uomo in più | i migliori film del regista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 aprile 2024) In attesa di vedere (e amare) Parthenope, andiamo a riscoprire laografia diattraverso i titoli da non perdere. La facoltà di Economia e Commercio, di certo, non faceva per lui. Sarebbe stato uno spreco. Del resto, immaginate il cinema, oggi, senza. Inconcepibile. Allora, per ovviare ad una mancanza terribile e incolmabile, il cinema. La dimensione effimera di mondi che non esistono, di personaggi che "hanno tutti ragione". Napoletano del Vomero, auto-didatta discepolo di quell'Antonio Capuano che omaggerà nel suopiù intimo, È stata la mano di Dio.è, a conti fatti (e premi alla mano), il piùitaliano contemporaneo (e che nessuno si senta ...