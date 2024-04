Panico alla Nasa - la navicella spaziale rischia di scontrarsi con il satellite russo | È stato scioccante

(Di domenica 21 aprile 2024) Centinaia di chilometri all’ora di differenza di velocità e appena dieci metri di distanza tra i due satelliti in orbita pesanti ciascuno diversi quintali. Questi sono i punti salienti di un incidente sfiorato ddellaTIMED, che dal 2001 orbita intornoTerra per studiarne l’atmosfera. Il passaggio vicino aldismesso Cosmos 2221 eraampiamente previsto, ma la distanza tra i due mezzi è stata ben minore di quella che era stata calcolata. Erano le prime ore del 28 febbraio quando i due satelliti si sono incrociati sfrecciando nello Spazio. Avrebbero dovuto restare a circa 20 metri l’uno dall’altro, ma tra i due c’erano giusto una decina di metri come rivela l’analisi di aprile dei dati raccolti ...

Due uomini sono stati accoltellati e un altro è stato colpito alla testa con una bottiglia durante un’affollata barca in festa a Brooklyn sabato sera. Gli uomini, riporta il New York Times, sono ... (open.online)

Maturità: 93% diplomandi in ansia, per 36% attacchi di Panico - Mancano ormai due mesi agli esami di maturità e così, con la prima prova fissata dal ministero dell'Istruzione per il 19 giugno, per migliaia di studenti si avvicina la fatidica "notte prima degli esa ...ansa

Milano, Panico in metropolitana: spinge sui binari una ragazza, arrestato per tentato omicidio - Milano spinge ragazza metropolitana senza alcun motivo apparente, scatta l'arresto per tentato omicidio. E' stata portata in ospedale ...tag24

Italia, 3 scosse di terremoto in pochi minuti: Panico e gente in strada (1 / 2) - I sismi seminano il Panico, c’è poco da fare. Si verificano quando meno ce lo si aspetta, irrompono sconvolgendo il sonno, ci lasciano quel senso di sgomento e impotenza perché, giocoforza, non siamo ...donna.fidelityhouse.eu