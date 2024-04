Panchina Milan - Gazzetta | addio Stefano Piol - Lopetegui la prima scelta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 aprile 2024) Le ultime novità sulladel: secondoi è ormai pronto all’ladei rossoneri La sconfitta contro la Roma nella semifinale di ritorno di Europa League potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso:i si prepara a direal. Quello contro l’Inter di lunedì 22 aprile potrebbe essere l’ultimo derby della Madonnina dell’allenatore rossonero. Secondo Ladello Sport il favorito per prendere il suo posto è Julen, allenatore dal DNA internazionale e moderno, che sarebbe perfetto per l’idea di calcio che ha in mente la dirigenza rossonera. In passato ...