Palosco e Grumello del Monte - due giovani aggrediti per strada nella notte

(Di domenica 21 aprile 2024). Sono ancora tutti da chiarire i contorni dell’aggressione ai danni di un 20enne avvenutatra sabato e domenica (21 aprile) aBassa. L’episodio si è consumato intorno alle 3 in viale Papa Giovanni XXIII, non lontano dal supermercato Eurospin. Il giovane, di origine marocchina, è stato preso a calci e pugni da un altro ragazzo, che subito dopo è fuggito. È stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che dopo le prime cure sul posto ha trasportato il ferito all’ospedale di Romano di Lombardia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri del comando di Treviglio, che dopo aver ascoltato la testimonianza dell’aggredito ha iniziato la caccia al responsabile. Ignoti al momento i ...