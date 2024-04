Pallanuoto La Jesina vince alle ‘Saline’ e ritorna al secondo posto in classifica generale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 21 aprile 2024) Il tutto grazie al pareggio tra Fermo e Persicetana. Mr Vastola dice di guardare avanti: ” In settimana prepareremo al meglio la prossima gara a Bologna contro Persiceto. Siamo in forma e siamo fiduciosi” JESI, 21 aprile 2024 – Latorna are e riconquista ilin, posizione utile per poter accederefinali play off promozione. 17-10 il risultato finaleSaline di Senigallia sul fanalino di coda Sterlino. In un colpo solo sfata il tabù di Senigallia, dove quest’ anno non aveva mai vinto, centra per la prima volta in questa stagione la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto, grazie al pareggio, tra Fermo e Persicetana, è seconda solitaria in. Una vittoria che si ...